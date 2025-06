Serviços de limpeza e manutenção da Praça Rio Branco são realizados diariamente

09/06/2025 |

Os serviços de limpeza e manutenção da Praça Rio Branco, no Centro de João Pessoa, são realizados diariamente pelos agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). O local, que sedia o Sabadinho Bom, recebe os serviços de varrição e coleta de resíduos todos os dias. Nesta semana, o Centro recebe também os serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio.

Segundo o engenheiro da Emlur, Everton Monteiro, todo o Centro da Capital tem o apoio de equipes fixas da Emlur. “Temos agentes de limpeza percorrendo as vias mais movimentadas e as praças do Centro todos os dias. De maneira frequente, também são realizadas as ações de roço e capinação, como nesta semana. Neste caso, os serviços são executados pelas turmas de arrastão”, comentou.

O Sabadinho Bom reúne uma grande quantidade de pessoas na Praça Rio Branco e seus arredores, como as avenidas Duque de Caxias e General Osório. Para garantir a limpeza do Centro Histórico, a Emlur disponibiliza duas equipes de agentes de limpeza após a realização do evento. “Uma turma já vai na noite do sábado e outra, na manhã do dia seguinte”, afirmou o engenheiro.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.