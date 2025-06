São José conquista 13º título dos Jogos da Melhor Idade

Nei José Sant’Anna





A delegação de São José dos Campos brilhou mais uma vez no JOMI (Jogos da Melhor Idade) e conquistou no último sábado (7) seu 13º título regional, consolidando sua hegemonia na competição. Este é o sexto título consecutivo do município nas edições realizadas em 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025 — os jogos não aconteceram em 2020 e 2021 devido à pandemia de COVID-19.

A edição deste ano foi realizada entre os dias 23 de maio e 7 de junho, reunindo 37 municípios da região. Diferentemente dos anos anteriores, o JOMI 2025 não teve uma cidade-sede única. As competições foram descentralizadas e aconteceram em Pindamonhangaba, Arujá, Suzano, São Sebastião e Campos do Jordão.

São José encerrou sua participação com 182 pontos, seguido de Suzano com 118 e Pindamonhangaba com 111. No sábado (7), em Pinda, São José encerrou sua participação com a conquista do título de campeão do vôlei feminino adaptado categoria B e o vice-campeonato do vôlei masculino.

Ao todo, a cidade conquistou 36 medalhas, sendo 18 medalhas de ouro, 13 de prata e 5 de bronze

A delegação joseense foi representada por uma delegação composta por 134 atletas e 18 integrantes da comissão técnica, que disputaram todas as 15 modalidades disponíveis: atletismo, basquetebol 3×3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

Com esses resultados, 60 atletas joseenses garantiram vaga para a fase final estadual, que será realizada de 24 a 28 de setembro, em São João da Boa Vista. Eles representarão a cidade em 10 modalidades: atletismo, basquetebol 3×3 adaptado, bocha, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis e voleibol adaptado.

A classificação para a fase estadual ocorre com os atletas que obtiveram os três primeiros lugares em suas respectivas categorias nas competições regionais, exceto no tênis, onde apenas os campeões de cada categoria garantem a vaga.



