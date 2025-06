Processo seletivo para cursos técnicos: gabarito preliminar disponível – IFSP

Posted on

Por: Secom A vigilância Sanitária (Visa) interditou, nesta quinta-feira (8), em ação conjunta com a Polícia Civil, uma clínica odontológica, localizada na zona sul, por não possuir licença sanitária. O estabelecimento permanecerá com a atividade interditada até sua adequação. Denúncias para a Vigilância Sanitária podem ser feitas pelo telefone 156, da Ouvidoria Geral do Município, […]