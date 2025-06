Prefeitura divulga classificação do cadastro reserva para estagiários – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba divulga a listagem final da classificação do processo seletivo para cadastro reserva de estagiários de nível técnico e superior.

A realização do processo é uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e atende a Lei Federal nº 11.788/2008, que regulamenta a prática do estágio de estudantes no Brasil. Os candidatos classificados deverão cumprir carga horária de 30 (trinta) horas semanais. A Bolsa-Auxílio mensal será de:

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para estudantes de nível superior;

R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para estudantes de nível técnico.

Além disso, será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por mês, mediante requerimento a ser feito no ato do comparecimento ao setor de Recursos Humanos (RH).

Confira a classificação dos candidatos por meio do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13154/detalhe