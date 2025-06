Paranaenses revelam desejo de conhecer João Pessoa

João Pessoa é uma cidade que está no imaginário de todos os brasileiros e um destino em alta no mercado nacional do turismo. Além dos indicadores das plataformas de consulta de passagens aéreas e reservas de hotéis, as pessoas fazem questão de revelar que visitar ou residir na Capital paraibana é um sonho de muitos. O Paraná tem se tornado um estado como um dos maiores emissores de turistas para a cidade, com fluxo crescente nos últimos anos.

Jin Petrucoski, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, reconhece esse momento e afirmou que por onde passa, no Brasil, um Estado que, de fato, opera com a mesma luminosidade do Paraná é a Paraíba. “De fato, a Paraíba está muito bem destacada no mercado do turismo nacional”, afirmou, durante coletiva com a imprensa nacional durante o Festival Internacional de Turismo Cataratas, que aconteceu em Foz do Iguacu (PR).

Aldo Segovia, motorista da ARS Turismo; Fátima de Lourdes, atendente de farmácia; e José Edcarlos Negreiros, motorista de aplicativo. O que esses três moradores de Foz do Iguaçu têm em comum? Os dois primeiros estão agendando passar as próximas férias em João Pessoa e, o terceiro, que é paraibano, está se organizando para voltar a morar na Paraíba.

A atendente Fátima de Lourdes disse que já está organizando todos os preparativos para passar uma semana em João Pessoa com o marido. “Sei que João Pessoa é onde o sol nasce primeiro”, brincou, acreditando que curtirá esse sol nos sete dias que programa passar na Capital paraibana. “Tenho boas informações da cidade, inclusive, do nosso agente de viagem, e desejamos conhecer. Espero superar as minhas expectativas”, disse.

O motorista de receptivo Aldo Segovia também escolheu João Pessoa para as próximas férias, aliás, trocou o roteiro inicial. Ao lado da esposa e de um casal de amigos, o passeio estava previsto para Bariloche, na Argentina, mas um outro casal amigo o convenceu a seguir para a Paraíba. “Ele passou alguns dias lá e me deixou muito animado, porque, apesar da distância, é um destino acessível, barato, com gastronomia excelente, clima maravilhoso e com as pessoas que recebem os turistas com muita simpatia e cordialidade. Esse casal, inclusive, pode até se juntar a gente”, pontuou.

Já o paraibano Edcarlos Negreiros pretende retornar ao estado onde nasceu. Natural de Boqueirão, foi andarilho do futebol, jogando na Europa e até no Flamengo carioca. Aguarda apenas a aposentadoria para residir no apartamento que comprou em João Pessoa. No dia a dia como motorista de aplicativo, já ouviu muitos elogios dos clientes sobre a Capital paraibana. “Quando conto que sou paraibano, todos começam a falar super bem e destacam que a cidade é acolhedora, segura, acessível, inclusiva. São muitos elogios”, apontou.

FITCataratas – A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo, participou do FITCataratas, a maior feira de turismo da região Sul e que reuniu um público superior a 12 mil profissionais do turismo do Brasil e dos países do Mercosul e europeus. A Setur-JP ocupou um espaço no estande do Governo do Estado e compartilhou com a PBTUR (Empresa Paraibana de Turismo) e ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba) as informações sobre os principais roteiros da Capital paraibana.

O estande da Paraíba foi um dos mais movimentados do FITCataratas e os agentes de viagens e operadores de turismo tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais dos roteiros e infraestrutura hoteleira. Durante os dois dias da Feira, o público recebeu brindes, material institucional e ainda uma apresentação especial do Grupo Folclórico do Sesc, outro parceiro ao lado da Fecomércio-PB. O grupo, com dançarinos caracterizados de cangaceiros e um trio de forró pé de serra, colocou muita gente para dançar. Não havia espaço para tantas fotos, vídeos e selfies.