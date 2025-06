Oficina “Fábrica de Carimbos” é atração gratuita nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Implantado em abril, o Projeto de Navegação para Câncer de Mama, do Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem […] O post Projeto de Navegação de pacientes com câncer de mama avaliou mais de 500 casos, no primeiro semestre apareceu primeiro em Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – prefeitura.rio.