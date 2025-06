Inscrições para o projeto “Conexão Escola Família” do próximo sábado (14) estão abertas – Agência de Notícias

Posted on

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes – abre, a partir das 17h desta sexta-feira (7), a exposição ‘Saga do Vaqueiro’, do fotógrafo baiano Lenec Mota. A exposição fotográfica, que busca imortalizar a essência da tradição e da cultura do Sertão nordestino, fica aberta a visitação do público até 7 de junho, no […]