Inmet emite alerta e Defesa Civil coloca equipes de prontidão

No dia 20 de novembro, o MIS recebe uma programação especial gratuita em celebração ao Dia da Consciência Negra. No Auditório MIS, acontece a 19ª edição da Mostra Internacional do Cinema Negro (MICINE), com a exibição de um curta e um longa-metragem. Já na área externa do Museu, o duo Ana Brasil e Ronaldo […]