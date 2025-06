IFSP realiza 2ª audiência pública em Cotia para definir eixos tecnológicos do novo campus – IFSP

Evento será realizado em Caucaia do Alto no dia 1º de julho; estudos e pesquisas da fase atual embasarão a proposta de implantação e os eixos tecnológicos da futura unidade

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) convida toda a população de Cotia e região para participar da 2ª audiência pública do Campus Cotia, que será realizada no dia 1º de julho de 2025, às 19h, na Escola Municipal Maisa Aparecida Ribeiro, localizada na Rua Escolástica Vaz Godinho, 39 – Caucaia do Alto.

Aberta ao público, a audiência é uma oportunidade para moradores, estudantes, servidores, lideranças locais e representantes de instituições públicas e privadas contribuírem com o processo de implantação da nova unidade do IFSP. A segunda fase do projeto é marcada pela realização de estudos socioeconômicos e pesquisas de demanda, que servirão de base para a construção de uma proposta sólida e alinhada às necessidades do território.

Durante o encontro, serão apresentados os objetivos dessa etapa, os métodos utilizados para levantamento de dados e o papel da comunidade na formação dos eixos tecnológicos que nortearão a oferta educacional do campus. A expectativa é que, com base nos dados coletados e nas contribuições da população, a 3ª audiência pública defina os dois eixos e os respectivos cursos a serem ofertados.

A iniciativa reforça o compromisso do IFSP com a escuta ativa e a participação democrática, garantindo que a implantação do Campus Cotia ocorra de forma transparente e conectada à realidade local. A presença da população é essencial para assegurar que o novo campus atenda às vocações regionais, promova inclusão social e contribua para o desenvolvimento sustentável da cidade.