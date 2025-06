Guardas municipais prendem ambulante que deu golpe em turistas na Praia de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o IASB, lançam o Calendário 2025 do Programa Municipal de Educação Ambiental de Bonito, com os desenhos produzidos pelos alunos das escolas municipais. São 21 desenhos, selecionados em concurso realizado com os alunos das escolas municipais do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental, abordando temas […]