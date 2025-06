Governo de MS investe mais de R$ 7 milhões em infraestrutura para melhorar estradas e conectar regiões

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou o aviso de lançamento de seis licitações voltadas à elaboração de estudos e projetos de engenharia para futuras obras de implantação e pavimentação de rodovias em diferentes regiões do Estado.

Com valor global estimado em R$ 7.104.427,30, os investimentos vão contemplar os municípios de Porto Murtinho, Pedro Gomes, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Caarapó e Sonora, com abertura das propostas prevista entre os dias 4 e 6 de agosto de 2025.

Entre os projetos licitados, está a contratação de empresa especializada para elaboração de EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental), projeto básico e projeto executivo para obras de implantação e pavimentação da rodovia MS-195, no trecho entre a BR-267 e o Rio Apa (margem), em Porto Murtinho, com extensão aproximada de 49,6 km e valor estimado de R$ 2.650.689,88.

Também será licitada a contratação de empresa para elaboração de EVTEA, estudos ambientais e licenciamento, projeto básico e executivo para a pavimentação da rodovia MS-215, entre o final do trecho urbano de Pedro Gomes e a Serra do Amasílio, com aproximadamente 31 km de extensão e investimento previsto de R$ 1.298.064,49.

No município de Aquidauana e em Dois Irmãos do Buriti, será elaborado o EVTEA e o projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia MS-450, entre o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Palmeiras e a UEMS/Polo Aquidauana. A extensão do trecho é de 33,2 km, com investimento estimado em R$ 681.104,91.

Outra licitação lançada prevê a contratação de empresa para estudos, projeto básico e executivo de engenharia para implantação e pavimentação da rodovia MS-156, no trecho entre a BR-163 e a MS-278, contemplando o acesso ao Núcleo Industrial de Dourados, com extensão de 21,3 km, abrangendo os municípios de Dourados e Caarapó.

O valor estimado para esse contrato é de R$ 1.113.177,04. No município de Sonora, será contratada empresa para elaboração de EVTEA, projeto básico e executivo, estudos ambientais e licenciamento ambiental para pavimentação da rodovia MS-213, no trecho entre a BR-163 e a MS-407, com extensão de 20,1 km e investimento previsto de R$ 925.427,45.

Por fim, será elaborado o projeto básico e executivo de engenharia para implantação e pavimentação do acesso à localidade de Piraputanga, em Aquidauana, no trecho entre a BR-262 e a ponte sobre o Rio Aquidauana, com extensão aproximada de 8,03 km e valor estimado em R$ 435.963,53.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, os investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado com o planejamento técnico e estratégico de obras que impactam diretamente no desenvolvimento regional. “Estamos preparando a base técnica para obras que vão transformar a mobilidade, impulsionar o turismo e fortalecer a economia nos municípios. Cada projeto representa um passo concreto na construção de um Mato Grosso do Sul mais integrado, competitivo e próspero”, afirmou o secretário.

Os editais e seus anexos estão disponíveis para consulta nos portais www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog/Agesul

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo