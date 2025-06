GCM recolhe carro que tinha mais de R$ 15 mil em multas não pagas – Agência de Notícias

Posted on

Nova Iguaçu capacita Guarda Municipal para atuação em situações de desastres 19 de novembro de 2024 Mais um verão se aproxima e, com a chegada do período mais quente do ano, são esperadas também as típicas chuvas da estação, quando são maiores as possibilidades de alagamentos, transbordos de rios da cidade e deslizamentos. Por isso, […]