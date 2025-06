Fundhas inicia admissão de jovens no Agente Cidadão

Henrique Macedo





Fundhas

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) iniciou nesta segunda-feira (9) o processo de admissão dos jovens que foram aprovados no programa Agente Cidadão. O atendimento será até 16 de junho.

Dos 427 inscritos, foram selecionados 150 candidatos por meio de análise com base em critérios estabelecidos na lei que cria e institui o programa. Os jovens vão trabalhar em órgãos da Prefeitura de São José dos Campos a partir do dia 18 de agosto.

Criado em julho de 2022, o programa já atendeu mais de 1.000 adolescentes e jovens.

Moradores do Jardim Paraíso do Sol, na região leste, Nathan de Souza, 16 anos, foi acompanhado da mãe, Sara Regina, fazer a admissão. “Espero aprender muito durante esse período, também vou fazer os cursos EaD do Cephas, na área Administrativa e de Atendimento ao Cliente”, disse.

Nathan e mãe: oportunidade de aprendizagem | Foto: PMSJC

“Eu fiquei muito feliz porque a gente tem muita dificuldade de conseguir o primeiro emprego. É uma chance maravilhosa, tudo o que eu estava querendo”, disse Valéria Nunes, 19 anos.



Valéria está feliz com a primeira chance de emprego | Foto: PMSJC

Primeiro emprego

Durante seis meses, os jovens realizam atividades práticas de apoio às áreas de recursos humanos, finanças, compras, comunicação e campanhas públicas nos órgãos da Administração Municipal quatro dias da semana por quatro horas.

Uma vez por semana é oferecida qualificação profissional em cursos de ensino a distância do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza).

Os aprovados receberão contrapartida financeira no valor de R$400 por mês, vale-transporte e uniforme.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas