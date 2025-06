Conexão Juventude leva serviços e lazer ao Jardim Cerejeiras

Lucas Lemes





A Prefeitura de São José dos Campos realizou, neste domingo (8), a 5ª edição do Conexão Juventude. O bairro Jardim Cerejeiras, localizado na região leste da cidade, foi o local escolhido para sediar o evento.

Nem mesmo o frio típico desta época do ano afastou o público, que compareceu ao Poliesportivo Jardim Cerejeiras para curtir um domingo de muita alegria. As cinco horas de evento foram repletas de atrações, entre elas o animado Forró do Garibaldi, que trouxe o clima das festas juninas para o palco; a Rua de Lazer, com brincadeiras e atividades para as crianças; além do incentivo à cultura urbana, com tendas de breakdance, aulas de skate e batalhas de MCs.

O clima foi de festa na 5ª edição do ano do Conexão Juventude | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A tarde, marcada por um alto astral, também contou com a oferta de serviços importantes para a juventude. Foi o caso de Dandara Souza, de 14 anos, estudante do 8º ano, que aproveitou a oportunidade para receber orientações sobre como ingressar no mercado de trabalho e conquistar seu primeiro emprego.

“É muito importante ter um espaço como esse, que olha para o jovem e o prepara para o mercado de trabalho. É uma novidade muito boa. Sempre participo do Conexão, e ver essa iniciativa é demais! Já estou me planejando para o primeiro emprego e quero estar pronta quando a oportunidade surgir”, contou a sorridente Dandara.

Estande do CIEE levou orientações para estágios no mercado de trabalho | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Outra novidade bastante frequentada pelos jovens foi o estande dos estudantes universitários da Unesp. Voluntários do curso de Engenharia Ambiental, os alunos participam do Conexão Juventude para conscientizar a população sobre o descarte correto de materiais eletrônicos.

A estudante voluntária Sandra Araújo, de 21 anos, conta a experiência de fazer parte da parceria com a Prefeitura e o desenvolvimento das dinâmicas.

“Muito legal. Muito bom poder passar o que a gente aprende na universidade para a população. Esta troca de vivências, de entender a realidade de cada um, é muito gratificante todo este contato. A ideia do nosso estande é trabalhar as dinâmicas, em especial com as crianças, para promover a consciência ecológica. O objetivo é que a mensagem seja transmitida para os pais e todas as pessoas que fazem parte do convívio social delas. Hoje, trouxemos a dinâmica da pescaria para instruir, de maneira mais divertida e lúdica, como deve ser feito o descarte correto de lixos eletrônicos”, afirmou.

Estudantes da Unesp abordaram temas de sustentabilidade em brincadeiras com as crianças | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Jordania Rodrigues, de 32 anos, levou o filho Caique, 9, para se divertir no Conexão e dar um talento no visual na Tenda da Beleza.

“Eu acho maravilhoso o Conexão. Sempre que posso venho com o Caique para ele se divertir. Hoje, ele cortou o cabelo e eu vou aproveitar para fazer as sobrancelhas. Recomendo demais, a equipe aqui é nota dez”.

A Tenda da Beleza oferece cortes de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Para finalizar o look, o Fundo Social de Solidariedade distribuiu roupas e brinquedos novos ou em bom estado de conservação para a comunidade renovar o guarda-roupa.

Estande do Fundo Social de Solidariedade no Conexão Juventude | Foto: Claudio Vieira/PMSJC



