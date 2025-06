AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.016/2025 – AQUISIÇÕES DE COLCHÕES E BELICHES, AO QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR INTERVENIÊNCIA DA CASA DE ACOLHIMENTO RAIO DE SOL.  – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, debateu com o cônsul-geral da Suíça, Pierre Hagmann, possibilidades de formalizar parcerias com empresas do país europeu para investimento em energia limpa na capital de Mato Grosso. O assunto fez parte de uma reunião de intercâmbio realizada, nesta quinta-feira (3), no Palácio Alencastro. Representando o prefeito Emanuel Pinheiro, […]