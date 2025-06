Agência Minas Gerais | Polícia Militar de Minas Gerais lança campanha de doação de sangue em comemoração aos 250 anos da instituição

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta sexta-feira (6/6), em todo o estado, a campanha de Doação de Sangue: Os verdadeiros heróis doam sangue por você. A iniciativa integra as comemorações dos 250 anos da instituição e contará com a mobilização das 19 regiões da PMMG, além dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE) e de Missões Especiais (CME). A campanha tem por objetivo contribuir com os estoques de sangue dos hemocentros e estimular militares e civis a serem doadores.

PMMG / Divulgação





“Em comemoração aos 250 anos da PMMG, hoje estamos aqui no hemocentro da Fundação Hemominas, em Belo Horizonte, lançando este projeto. Em toda Minas Gerais teremos policiais militares realizando esse gesto solidário, de forma voluntária, disponibilizando um aumento considerável aos estoques dos hemocentros”, relatou o porta-voz da instituição, capitão Rafael Veríssimo.

A meta é atingir 250 doadores no primeiro dia da ação, número que simboliza o tempo de fundação que a PMMG mineira completa neste ano. No entanto, a ação se estenderá ao longo de todo o mês de junho, dentro da programação da campanha nacional de conscientização a doação de sangue, Junho Vermelho.





O hemocentro homenageou a instituição com o troféu “Sangue Bom” pela parceria de 40 anos. A coordenadora do Hemominas de Belo Horizonte, Priscilla Rodrigues, fez um agradecimento à corporação

“Queremos agradecer a Polícia Militar por participarmos das comemorações deste aniversário, pelo trabalho que faz por todos nós enquanto comunidade e, em especial, a parceria com a Fundação Hemominas. Nesses 40 anos, há uma fidelização dos doadores da Polícia Militar conosco. Em todos os momentos que precisamos a Polícia Militar nos atendeu”, destacou a coordenadora.

Com essa ação, a Polícia Militar reafirma seu compromisso não apenas com a segurança, mas, também, com a vida e o bem-estar da população mineira.

“A doação de sangue é um gesto simples que pode fazer uma grande diferença, e a participação da PMMG em uma data tão significativa para a instituição demonstra a importância da solidariedade e do apoio mútuo”, finalizou o porta-voz da PMMG.