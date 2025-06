Agência Minas Gerais | Inscrições para o Enem 2025 são prorrogadas até sexta-feira (13/6)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os estudantes têm até exta-feira (13/6) para se inscrever. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante.

Neste ano, o processo de inscrição está ainda mais simples para os alunos do 3º ano da rede pública. Ao acessarem o sistema com CPF e data de nascimento, os dados já estarão pré-preenchidos, sendo necessário apenas selecionar a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol). A medida tem como objetivo facilitar e agilizar o cadastro de cerca de 187 mil estudantes da rede estadual mineira.

Outra novidade importante é que os estudantes que não solicitaram a isenção da taxa de inscrição também estão automaticamente isentos do pagamento, conforme orientação do Ministério da Educação (MEC). Alunos do 1º e 2º anos do ensino médio também podem participar como “treineiros”, realizando a prova sem que o resultado valha para ingresso no ensino superior.

Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, a SEE/MG lançou a campanha “Todos inscritos no Enem”. A iniciativa mobiliza estudantes do último ano do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública a se inscreverem no Enem 2025, com o apoio das escolas por meio de ações de divulgação, rodas de conversa e uso dos laboratórios de informática.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, destaca os esforços da rede para garantir a inscrição dos estudantes no Enem. “Organizamos uma longa maratona que começa com o incentivo para que cada estudante emita o CPF. Além disso, temos uma extensa preparação dos estudantes, com aplicação de simulados e aulões ao longo do ano”, pontua.

Apoio aos estudantes

Para auxiliar os candidatos na preparação, o Governo de Minas oferece gratuitamente a plataforma Enem MG, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) em parceria com a Editora Estudo Play. A ferramenta conta com videoaulas, simulados, trilhas de estudos personalizadas, correção de redações e um simulador de nota, que permite avaliar as chances de ingresso em universidades públicas.

A SEE/MG também promove diversas ações ao longo do ano para apoiar os estudantes. Em maio, foi realizado o segundo teste de redação no modelo do Enem, com mais de 700 mil participantes. Em abril, ocorreu o primeiro simulado oficial de 2025, e uma nova edição está prevista para o segundo semestre, junto a novos testes e aulões presenciais.

Na última sexta-feira (6/6), um grande aulão foi realizado em Paracatu, no Noroeste do estado. A programação incluiu a resolução de questões de diversas áreas do exame, dinâmicas interativas e atividades voltadas à valorização do acesso ao ensino superior.

Além disso, a Maratona Enem, com aulas ao vivo de segunda a sexta-feira, às 14h, segue com programação no canal da Educação no YouTube, no canal 2 da multiprogramação da Rede Minas e na própria plataforma Enem MG, que também pode ser acessada por aplicativo no celular.

Provas e certificação

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16/11, em todo o país. As provas incluem quatro áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) e uma redação.

Além de garantir acesso ao ensino superior via Sisu, Prouni e Fies, o Enem também poderá ser utilizado como forma de certificação do ensino médio. Para isso, o participante precisa ter 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação da prova e alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação.