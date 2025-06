Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança competição Mestres da Merenda para valorizar as cantineiras das escolas da rede estadual

Relacionadas



Elas chegam antes do primeiro sinal bater, com olhos atentos e mãos que carregam o tempero na medida certa. As cantineiras das mais de 3,4 mil escolas estaduais de Minas não apenas alimentam os estudantes, mas também nutrem futuros.

Para prestigiar as profissionais que transformam ingredientes simples em refeições cheias de afeto, o Governo de Minas anunciou, nesta sexta-feira (6/6), o programa de TV Mestres da Merenda, com estreia na Rede Minas, uma competição culinária voltada às Auxiliares de Serviços da Educação Básica (ASBs) da rede estadual de ensino.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e vai premiar receitas criativas, nutritivas e inspiradas na culinária mineira, elaboradas por servidoras que, mesmo fora da sala de aula, também ensinam, com cuidado, compromisso e sabor.



















Ao todo, serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios, sendo R$ 15 mil para a vencedora, R$ 10 mil para o segundo lugar e R$ 5 mil para a terceira colocada. A competição também reforça o vínculo entre a alimentação escolar e a cultura mineira, conectando o cotidiano das escolas à campanha Cozinha Mineira Patrimônio, coordenada pelo Governo de Minas. Ingredientes como milho, mandioca, fubá e polvilho ganham destaque, valorizando o que há de mais autêntico na culinária do estado.























A auxiliar de serviço da Educação Básica, Tatiana Virgílio aprovou o projeto.“É muito interessante e curioso. Ao mesmo tempo que mostrará nosso trabalho, também mostrará para os nossos alunos o quão rica é a nossa merenda hoje”, afirmou.

Inscrições e etapas

As inscrições vão de 6 a 20/6, pelo site do Mestres da Merenda. Para participar, é necessário preencher um formulário com dados pessoais e profissionais, apresentar a receita e enviar um vídeo caseiro com o prato pronto, além de uma carta de autorização assinada pela direção da escola.

Todas as etapas foram planejadas para destacar o trabalho das profissionais e sua contribuição para a alimentação e o bem-estar dos estudantes. Na primeira fase, serão selecionados 47 representantes, uma por Superintendência Regional de Ensino (SRE), com base em critérios como criatividade, adequação ao cardápio escolar e qualidade do vídeo.

Na sequência, as semifinalistas se enfrentarão presencialmente em seis cidades-polo: Belo Horizonte, Montes Claros, Governador Valadares, Varginha, Uberlândia e Juiz de Fora. Um júri técnico escolherá os três melhores pratos de cada polo, totalizando 18 finalistas.

A etapa final do programa de TV será gravada em Belo Horizonte e, ao longo de 13 episódios, as participantes passarão por duas fases eliminatórias e uma semifinal, até a grande final com três participantes. Todas as participantes terão transporte, hospedagem, alimentação e mentoria com chefs profissionais garantidos.

O Mestres da Merenda estreia na Rede Minas no dia 11/9, com episódios de 30 minutos exibidos às quintas-feiras. O programa será apresentado por uma personalidade mineira e contará com chefs convidados como jurados.

Políticas públicas de alimentação escolar

Desde o início da atual gestão, o Governo de Minas já investiu quase R$ 2 bilhões em alimentação escolar, com R$ 405,7 milhões previstos para 2025. Em 2023, foi estabelecido o valor mínimo de R$ 51,2 mil por escola para compra de alimentos, garantindo cardápios mais fartos, mesmo em unidades com menor número de estudantes.

A SEE/MG também intensificou a compra de alimentos da agricultura familiar, superando a exigência legal de 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), escolas passaram a receber um mapa da produção local para facilitar o planejamento e garantir alimentos frescos e regionais.

Outro avanço importante foi a contratação de nutricionistas em 2021 para todas as SREs, responsáveis por orientar cardápios, supervisionar o preparo e capacitar as cantineiras em boas práticas de alimentação escolar.

Produção e parcerias

O Mestres da Merenda é uma produção da CasaCult, viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O programa conta com patrocínio da Cemig e com o apoio das Secretarias de Estado de Comunicação (Secom) e Educação, além da Emater-MG e da Rede Minas.