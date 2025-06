Agência Minas Gerais | Governo de Minas apresenta ações sustentáveis durante Semana do Meio Ambiente

O Governo de Minas reforçou seu compromisso com a sustentabilidade durante a Semana do Meio Ambiente 2025, com a apresentação de novas ações do Programa Aliança Ambiental Estratégica, em evento realizado no Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6). A iniciativa é fruto da cooperação entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Fiemg.

Na ocasião, foram oficializadas adesões de empresas ao projeto Olimpíadas da Sustentabilidade (OlimPA) e a manifestação de interesse no programa Aliança pela Restauração, que promovem práticas ESG (meio ambiente, responsabilidade social e governança) e ações voluntárias de impacto socioambiental. O evento integrou a programação da Semana do Meio Ambiente, coordenada pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), com foco em um futuro mais sustentável.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo, destacou que a proposta vai além das obrigações legais, estimulando compromissos voluntários com reconhecimento oficial. “O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma oportunidade para ampliar as discussões e fortalecer o compromisso com a sustentabilidade em Minas”, disse.

O superintendente do IEL, Gustavo Macena, celebrou a expansão das parcerias: “Firmar a parceria da OlimPA durante a Semana do Meio Ambiente é simbólico. Convidamos mais empresas a se engajarem na transformação da sociedade e do meio ambiente”.

Resultados concretos em 2024

O balanço das ações de 2024 mostrou impactos relevantes. A Aperam Bioenergia, por exemplo, beneficiou 92 famílias em oito comunidades do Vale do Jequitinhonha com o cultivo de 27 hectares e colheita de mais de 8 toneladas entre milho, silagem e feijão. Já a Cedro Mineração atuou com o Projeto Viveiro de Mudas, em Nova Lima, e o Tratar e Conscientizar, que leva tratamento de esgoto a escolas rurais de Mariana.

As iniciativas que atendem aos critérios do programa podem receber o Selo Sustentabilidade Aliança Ambiental Semad e IEL/MG, com visibilidade institucional em plataformas como o IDE-Sisema.

OlimPA e Aliança pela Restauração ganham força

A nova edição do OlimPA vai mobilizar empresas em diversas cidades com ações ambientais e de saúde comunitária, como caminhadas ecológicas e campanhas de conscientização. Empresas como a Mineração Usiminas, XCMG, ACG, Magnera, Britasul, Minerita e Adient já confirmaram participação.

Já a Aliança pela Restauração visa recuperar déficits ambientais em propriedades rurais até quatro módulos fiscais e promover a restauração florestal, em alinhamento com metas climáticas internacionais como o Race to Zero e o Plano de Ação Climática (Plac). Com as empresas que se manifestaram interesse, programa tem potencial para restaurar mais de 7.700 hectares em até 2.239 propriedades rurais. Já assinaram o termo empresas como Vale, Sigma, AngloGold Ashanti, Samarco, Cimentos Nacional, Bemisa e Mineração Usiminas. O potencial geral do programa, nesta primeira fase, é de restaurar mais de 26 mil hectares em mais de 13.300 propriedades rurais familiares.

Nova frente: Produção Sustentável

A Aliança pela Produção Sustentável é outra novidade, com foco em soluções circulares, inovação industrial e redução de desperdícios, estimulando a competitividade sustentável das empresas. “É para quem quer produzir com menos impacto, adotando práticas sustentáveis”, explicou a diretora de Projetos Ambientais da Semad, Fabiana Moreira.

O evento foi encerrado com o painel ESG Talks, onde empresas apresentaram casos de sucesso em sustentabilidade e inovação. As iniciativas foram reconhecidas com o Selo Indústria Responsável da Fiemg, que valoriza o engajamento ambiental e inspira outras organizações a seguirem o mesmo caminho.