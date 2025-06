A Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista realiza o evento Kart Terapia nos dias 14 e 15 de junho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea) realiza, nos dias 14 e 15 de junho, o evento Kart Terapia, voltado a pessoas com deficiência.

O objetivo é proporcionar um momento terapêutico, lúdico e inclusivo, no qual possam experimentar a sensação de andar em um kart adaptado, em um ambiente, acolhedor e divertido.

A atividade será realizada no estacionamento atrás da Prefeitura, que está localizada na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, nos períodos das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.