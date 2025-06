São Paulo inicia vacinação em estações e terminais na segunda

Posted on

Por MRNews Professor Mário Rebouças assume a Direção-Geral do IFCE Campus Ubajara O Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus Ubajara terá uma nova liderança a partir do dia 2 de março de 2025. O professor Dr. Mário de Oliveira Rebouças assume a Direção-Geral, conforme estabelecido na Portaria Nº 1214, emitida pelo Gabinete da Reitoria no […]