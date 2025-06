projeto florestinha intensifica atividades de educação ambiental em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul intensificou as atividades do Projeto Florestinha, iniciativa socioambiental na formação de crianças e adolescentes como multiplicadores da consciência ambiental.

Mais do que uma atividade educativa, o projeto representa uma vivência transformadora que promove valores sociais e ambientais. Jovens em situação de vulnerabilidade participam de ações que abordam a importância da manutenção da biodiversidade, o consumo consciente, a destinação adequada dos resíduos sólidos e a necessidade de respeitar a legislação ambiental como instrumento essencial para a proteção dos recursos naturais.

A partir desse conhecimento, os alunos levam essas reflexões às escolas por onde passam, despertando o engajamento de outras crianças e adolescentes e incentivando atitudes mais responsáveis em suas comunidades.

Durante a Semana do Meio Ambiente, o projeto intensificou as visitas a escolas de Campo Grande e municípios vizinhos, com oficinas, rodas de conversa e apresentações lúdicas, como o teatro de fantoches, que trata de temas ambientais de forma leve e educativa.

Nesta quinta-feira (5), os “Florestinhas” visitaram o CEINF Zedu, no Parque dos Poderes, onde mais de 400 alunos participaram de uma programação especial. A escola está localizada em uma das maiores áreas verdes urbanas da capital, ponto de constante presença de animais silvestres e, infelizmente, de atropelamentos, o que reforça a necessidade de educação ambiental voltada à convivência segura com a fauna.

Além da preservação da fauna, os temas abordados incluíram maus-tratos contra animais e o correto descarte de resíduos. A programação começou às 8h30 e seguiu durante toda a manhã.

Paralelamente, a PMA também realiza ações educativas. Nesta sexta-feira (6), haverá uma blitz ambiental no Parque dos Poderes, com foco na prevenção de atropelamentos de animais e na promoção da consciência ambiental entre motoristas e visitantes.

Comunicação PMA