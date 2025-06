Procon de João Pessoa informatiza mais um setor e pesquisadores dão adeus ao papel e a caneta

08/06/2025 |

Mais um setor da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa deu adeus ao papel e a caneta. Há uma semana, a pesquisa de preço está totalmente informatizada, desde a coleta dos dados nos estabelecimentos até a finalização da tabela de valores. Os pesquisadores estão utilizando no trabalho de campo tablets ligados ao sistema de internet da Prefeitura de João Pessoa.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Junior Pires, comemora mais uma inovação no órgão, que segue a orientação do prefeito Cícero Lucena para promover o desperdício zero em todas as secretarias e órgãos municipais. “Estamos atualizando todos os setores e aproveitando a internet para beneficiar cada vez mais o cidadão, como orienta o prefeito Cícero Lucena. Desde a informatização da pesquisa, os dados colhidos durante a coleta de preços nos estabelecimentos alimentam o programa em tempo real e daí para a feitura final da tabela. Tudo no setor está muito mais ágil, agora”, ressaltou.

Ele informa que as equipes da pesquisa e da informática trabalharam durante meses no programa para que tudo ficasse perfeito e “pudéssemos presentear o consumidor com mais agilidade em um setor que é tão importante para ele, uma vez que indica onde encontrar produtos mais baratos”, afirmou Junior Pires.

Mesmo dia – O titular do Procon-JP explica que o sistema virtual vai proporcionar a divulgação do resultado das pesquisas no mesmo dia da coleta dos dados, além de deixar as tabelas mais fáceis de serem lidas pelo consumidor. “Nossas tabelas antigas eram muito boas, tanto que foram copiadas por vários órgãos. Então, o novo sistema adaptou e formatizou de forma que ficasse mais objetiva e clara”.

Fiscalização – O secretário adianta que mais um setor do Procon-JP será 100% informatizado, que é o de fiscalização, que também dará adeus às notificações e autuações através do papel e caneta. “As equipes da fiscalização e da informática já estão trabalhando nesse processo e, em breve, vamos ter mais essa novidade”.