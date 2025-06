Prefeitura apresenta a Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os nomes dos aprovados para a primeira turma serão divulgados em agosto – Prefeitura do Rio

O prefeito Eduardo Paes apresentou, nesta sexta-feira (6/6), a Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que ampliou a competência dos municípios na segurança pública, a Prefeitura do Rio assumiu um novo papel. A Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal será formada por agentes treinados, armados e com atuação preventiva e ostensiva nas ruas da cidade, focada no enfrentamento de roubos e furtos em espaços públicos. As ações serão integradas a outros órgãos de segurança. Em entrevista coletiva no Centro de Operações e Resiliência (COR), Paes anunciou que o atual secretário de Ordem Pública (Seop), Brenno Carnevale, comandará a Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal, enquanto o chefe executivo do COR, Marcus Belchior, será o novo titular da Seop.

– A Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal nasce com um conceito muito claro: presença nas ruas com foco, inteligência territorial e prevenção. Esses agentes serão bem selecionados, bem treinados, bem equipados e bem remunerados. Queremos uma atuação com disciplina e respeito ao cidadão. Nosso objetivo é promover ordem, prevenir delitos e oferecer uma sensação real de segurança à população, sem substituir, mas colaborando com as forças policiais estaduais – declarou o prefeito.

O modelo foi desenvolvido a partir de um minucioso diagnóstico que apontou a necessidade de ações qualificadas em segurança e ordenamento urbano. Números mostram que 65% dos cariocas consideram ter chance média ou alta de serem assaltados com violência nas ruas da cidade. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, 50% dos roubos e furtos de rua estão concentrados em 5,3% da cidade.

– Um dos pilares centrais da Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal é a atuação territorializada. Cada área da cidade tem uma dinâmica própria de delitos, como furtos e roubos, por isso as ações serão empregadas de forma estratégica, com foco nas regiões onde esses crimes mais impactam o cotidiano das pessoas. Por isso, é fundamental envolver vários órgãos para que as decisões sejam baseadas em dados concretos e tomadas com inteligência, integração e transparência – ressaltou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Com gestão e eficiência, a atuação da Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal será baseada em dados e evidências científicas. As intervenções serão estratégicas nas áreas de maior incidência de delitos, e as ações serão adaptadas às características de cada região. O prefeito deixou claro que nenhum agente atuará sem missão definida: todos sairão às ruas com um Quadro de Missão Diária (QMD), geolocalização ativada e atuação mapeada com base na mancha criminal de cada região. Os agentes não atenderão ocorrências pelo 190 ou 1746, não realizarão operações policiais voltadas ao enfrentamento do crime organizado nem investigações criminais e não farão fiscalizações de ordem pública ou controlarão multidões ou distúrbios.

Os agentes serão dedicados exclusivamente à função e terão uma atuação adaptada às características de cada região. Será uma força treinada e com equipamentos modernos: cada um deles trabalhará com câmeras corporais e rádios, que não podem ser desligados, e serão monitorados com receptor GPS. Será um modelo com controle, transparência, diálogo permanente com o Ministério Público e com a sociedade, e mecanismos de fiscalização independentes, como corregedoria e ouvidoria.

O modelo de gestão será baseado no Compstat, um sistema de gerenciamento policial baseado em dados, desenvolvido pela Polícia de Nova Iorque. O prefeito se reunirá, regularmente, com a cúpula da Divisão de Elite da Guarda Municipal – Força Municipal e com gestores municipais para discutir os problemas prioritários com base em relatórios de dados e definir estratégias de controle. Dessa forma, será possível coordenar esforços de resolução de problemas. A Prefeitura do Rio tem como objetivo atuar em parceria com as forças de segurança estaduais e órgãos de Justiça.

Edital de seleção interna para os agentes da GM-Rio é lançado

Na última quarta-feira (04/06), foi lançado o edital de seleção interna para os agentes da GM-Rio. Os guardas municipais podem se inscrever, até o dia 12 de junho, no processo de seleção para fazer o treinamento e ingressar na Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal. Os agentes passarão por um curso de formação para atuarem no policiamento ostensivo e preventivo, com porte de arma. Durante o curso, todos receberão treinamento técnico, teórico e prático com arma de fogo. Na seleção, serão analisadas a ficha profissional e a formação dos candidatos, e todos passarão por avaliações de aptidão física e psicológica, além de exames médicos. Serão disponibilizadas 600 vagas para guardas municipais, divididas em duas chamadas sucessivas. Os nomes dos aprovados serão divulgados em agosto, para a primeira turma, e em outubro, para a segunda turma. Os agentes aprovados na primeira turma começarão a ser treinados e habilitados em armamentos pela Polícia Rodoviária Federal, em setembro. O treinamento da segunda turma começará em novembro. Todos passarão por capacitação contínua para serem profissionais modernos, éticos, disciplinados e eficientes.

– Queremos a Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal altamente profissional, dedicada exclusivamente à função. Não será um trabalho complementar ou um ‘bico’. Esses agentes serão bem remunerados e totalmente comprometidos com a missão de promover segurança com inteligência, tecnologia e respeito ao cidadão. Estamos falando de um novo padrão de policiamento preventivo, com uso intensivo de dados, mapeamento de áreas críticas e atuação adaptada à realidade de cada território. Esse modelo representa um avanço importante na forma como o município contribui para a segurança pública – afirmou Eduardo Paes.