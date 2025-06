Prefeitura alerta sobre a importância de vacinar as crianças contra a gripe

A Síndrome Respiratória é uma infecção que pode ser causada por bactérias ou vírus e pode causar febre, dispneias e pode levar a insuficiência respiratória, entre outros sintomas mais graves. A vacina contra a Influenza é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Profissionais de saúde alertam pais e responsáveis sobre a importância da vacinação nas crianças, que é faz parte do grupo mais vulnerável e suscetível a complicações pela doença.

“A vacinação está liberada para toda a população, sobretudo ainda seguimos fazendo o alerta e convocando as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para vacinação, que são idosos, gestantes e crianças”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “As crianças precisam estar protegidas e um outro fator que destacamos da necessidade dessa proteção é que as crianças com a gripe, naturalmente pode ser um vetor de transmissão para os avós, que podem ser mais vulneráveis a doença”, completou o coordenador.

A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Na Paraíba, a cobertura vacinal está em 37,48% e em João Pessoa, esse número representa 18% do público-alvo vacinado. Ainda na Capital, das crianças menores de 6 anos esse número representa apenas 11,89%, idosos 20% e gestantes 19%.

“A circulação do vírus influenza ocorre com mais frequência nos meses de junho e julho, quando é inverno e as temperaturas ficam ainda mais baixas. No Nordeste ainda há o agravante do fator da aglomeração, devido as festividades juninas, por isso reforçamos a importância para esse cuidado. De que todos estejam em dia com a prevenção para curtir os festejos sem preocupação”, acrescentou Fernando Virgolino.

Dados epidemiológicos – Em João Pessoa, segundo a Vigilância Epidemiológica do Município, nos primeiros quatro meses deste ano, foram registradas nas Unidades Sentinelas 16.921 casos notificados para Síndromes Gripais. Desses foram 296 casos graves, sendo 124 positivos para algum vírus respiratório, o que corresponde a 42% dos casos graves, resultando em 31 óbitos.

Para toda a população – A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza foi ampliada para toda a população a partir de seis meses de idade, sobretudo, a Prefeitura de João Pessoa segue fazendo o alerta para a importância da vacinação nos grupos prioritários. A baixa vacinação em crianças preocupa os profissionais de saúde, considerando os riscos das doenças respiratórias e casos de hospitalizações, especialmente entre este público, que é mais suscetível ao desenvolvimento de formas graves da gripe, bronquiolite ou pneumonia.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).