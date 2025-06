Ministério da Educação premia Secretaria de Educação de Nova Iguaçu por promover iniciativas de ensino étnico-raciais nas escolas

Município conquista o Selo Petronilha, do Ministério da Educação, e receberá apoio financeiro de R$ 200 mil

Nova Iguaçu foi reconhecida nacionalmente no início do ano por seu compromisso com a equidade racial na educação, ao ser premiada com o Selo Petronilha Beatriz Alves e Silva de Educação para Relações Étnico-Raciais. Como desdobramento dessa conquista, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está entre as 20 redes selecionadas em todo o país, e uma das três no estado do Rio de Janeiro, a receber um repasse de R$ 200 mil para investir em ações de combate ao racismo nas escolas. O resultado do edital que garante o apoio financeiro foi divulgado nesta sexta-feira (6) pelo Ministério da Educação (MEC).

Ao ser contemplada, Nova Iguaçu vai contar com os recursos por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR). O valor será destinado à continuidade e ao aprimoramento de atividades que fortalecem a identidade negra no ambiente escolar, com foco na formação continuada de educadores e na difusão de práticas pedagógicas bem-sucedidas nos territórios.

A premiação reconhece iniciativas que promovem práticas antirracistas, valorizam as culturas afro-brasileira e quilombola e contribuem para a construção de uma educação mais inclusiva e plural.

“Mais do que um simples reconhecimento, este prêmio simboliza o compromisso de construir um ambiente escolar onde a diversidade e o respeito às diferenças étnico-raciais são a base para um futuro em que todas as crianças e jovens se sintam cada vez mais representados, valorizados e, em um espaço de ensino, livres de preconceitos e discriminação.”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha, sobre a conquista.

A seleção feita pelo MEC considerou critérios como relevância das propostas, sustentabilidade institucional, envolvimento da comunidade escolar e oferta de formação continuada. Nova Iguaçu atendeu a todos os requisitos, incluindo a adesão à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (Pneerq), a participação no Diagnóstico Equidade e a pontuação mínima exigida nos indicadores de formação.