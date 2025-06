Jovens aprendizes e estudantes de núcleo de artes municipal visitam o Museu da Justiça do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os participantes, com idades entre 15 e 29 anos, aprofundaram seus conhecimentos sobre a história da Justiça brasileira – Divulgação

Quarenta jovens aprendizes da Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) e estudantes do Núcleo de Artes Dr. Dilson Francisco da Secretaria Municipal de Educação visitaram, na última quarta-feira (4/6), o Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, localizado nas dependências do antigo Palácio da Justiça da cidade, inaugurado em 1926. Durante a atividade, os participantes, com idades entre 15 e 29 anos, aprofundaram seus conhecimentos sobre a história da Justiça brasileira por meio de uma visita guiada por educadores do TJ-RJ. A experiência incluiu uma encenação no antigo Tribunal do Júri, que permitiu aos jovens compreender o funcionamento de um julgamento criminal.