Dia Mundial de Segurança Alimentar: cozinhas comunitárias atingem a marca de 5,8 milhões de refeições servidas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

No Rio há 55 cozinhas em funcionamento em diferentes bairros e comunidades – Roberto Moreyra/SMTE

Às vésperas do Dia Mundial de Segurança Alimentar, celebrado no próximo dia 7, as Cozinhas Comunitárias Carioca alcançaram a marca de mais de 5,8 milhões de refeições servidas em diferentes comunidades e bairros da cidade. O programa Prato Feito Carioca foi implantado pela Prefeitura do Rio em março de 2022. A primeira cozinha, na Mangueira, foi inaugurada em junho do mesmo ano.

– Hoje, temos 55 cozinhas em funcionamento na cidade. Elas fornecem diariamente, de segunda-feira a sexta-feira, refeições gratuitas para as pessoas em situação de insegurança alimentar. Temos levado também para os beneficiários das cozinhas outros serviços da secretaria, como o Odontomóvel – assinalou o secretário de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Em cada uma das 55 cozinhas comunitárias são servidas diariamente, de forma gratuita, 280 refeições. Com 560 gramas cada uma, elas são compostas de arroz, feijão, legumes, proteína (carne, frango ou peixe) e uma fruta de sobremesa.

No Dia dos Namorados, o desejo de um dos casais do Prato Feito

O cozinheiro Alexandre Ferreira da Costa, de 47 anos, e a técnica de enfermagem Rosângela Viana de Matos, de 48, estão juntos há 16 anos. Tudo começou com “um beijo roubado” durante uma balada em Realengo. Às vésperas do Dia dos Namorados, no dia 12, eles garantem: não falta afeto no cardápio da Cozinha Comunitária Carioca Costa Matos.

– Com o Prato Feito Carioca, eu, como cozinheiro, tenho a oportunidade de ver a comida sendo preparada e doada para pessoas do bairro que tanto precisam. É um projeto maravilhoso. No Dia dos Namorados, sugiro que as pessoas venham se alimentar e, depois, namorem no Parque Realengo, um lugar muito bacana inaugurado pela Prefeitura – recomendou Alexandre.

De acordo com Rosângela, administradora do dia a dia da cozinha, ao oferecer “comida saudável e higienizada para quem necessita”, o Prato Feito Carioca desempenha um papel muito importante. Ela e o marido, à frente da unidade de Realengo desde a sua inauguração, no dia 28 de junho de 2024, estão de malas prontas para se mudarem para um espaço ainda maior, na Rua Capitão Teixeira.