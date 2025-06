Comlurb bate recorde: mais de 180 mil inscritos em quatro dias no processo seletivo para garis temporários – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Este ano, serão 30 garis que farão o trabalho na orla de Copacabana – Prefeitura do Rio

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana recebeu, em apenas quatro dias, mais de 180 mil inscrições no processo seletivo para contratação temporária de garis, superando todas as expectativas e consolidando um recorde de participação.

O processo visa a contratação emergencial de profissionais para reforçar os serviços de limpeza urbana no município do Rio de Janeiro. Os 600 primeiros candidatos classificados serão convocados para a etapa de comprovação de requisitos, com apresentação de documentação obrigatória. Desses, serão selecionados os 400 previstos para contratação no processo seletivo.

A convocação oficial, com data, horário e local de comparecimento, será publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (DO). Todas as comunicações referentes ao processo, incluindo avisos, convocações e resultados, também estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura: www.rio.rj.gov.br/doweb.

Cronograma:

11 de junho – Divulgação do resultado da análise das inscrições

12 de junho – Prazo para interposição de recursos

16 de junho – Resultado final, após análise dos recursos

A Comlurb reforça a importância de os candidatos acompanharem atentamente as publicações no DO e se manterem atualizados sobre todas as etapas do processo seletivo.