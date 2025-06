Agência Minas Gerais | Polícia Civil de Minas Gerais inaugura delegacias da mulher e rural em Campo Belo

Relacionadas



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou, nesta sexta-feira (6/6), a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, em Campo Belo, na região Centro-Oeste do estado. As novas unidades fortalecem o atendimento à população e reforçam a atuação no combate à violência doméstica e aos crimes no campo.

Localizadas no centro da cidade, as delegacias contam com ambientes adequados ao acolhimento das vítimas e foco em investigações mais ágeis e efetivas. As estruturas fazem parte da política de especialização e interiorização da PCMG, em sintonia com o compromisso do Governo de Minas com a modernização dos serviços públicos.



















A solenidade de inauguração reuniu autoridades estaduais e locais, como representantes do Poder Judiciário, Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), Prefeitura, Câmara Municipal, além de entidades de classe e da sociedade civil.

A Delegacia Rural, instalada na Delegacia Regional de Campo Belo, foi viabilizada com recursos de emendas parlamentares, que também possibilitaram a entrega de uma caminhonete para apoio às ações em áreas rurais. Já a Deam é resultado do programa PCMG por Elas, lançado em 2024, com foco na ampliação do atendimento às mulheres em situação de violência. A unidade também recebeu viatura adquirida com recursos federais.

A Deam terá atuação voltada à investigação de crimes como lesão corporal, ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva, com suporte psicossocial e articulação interinstitucional. A delegada titular, Rafaela Santos Franco, ressaltou a importância da nova estrutura: “Aqui, a mulher será ouvida por uma equipe preparada para lidar com as especificidades da violência de gênero, com estrutura adequada e atendimento humanizado”.

Já a Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, integrante do projeto Campo Seguro, será responsável por apurações de furtos e roubos de gado, invasão de propriedade, crimes ambientais e danos a lavouras.

O delegado titular, José Rubens Nogueira Neto, destacou que a unidade vai atender 11 cidades da área da regional, garantindo respostas mais rápidas ao setor rural. “A nova delegacia amplia a presença da PCMG nas áreas rurais e contribui para a prevenção e a repressão a esse tipo de crime no agronegócio, o principal pilar econômico do estado”, afirmou.

Atualmente, Minas conta com outras 11 delegacias rurais em funcionamento e previsão de expansão para mais duas unidades e um núcleo.