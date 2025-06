Agência Minas Gerais | Empresa de tecnologia vai investir R$ 150 milhões em novo data center na Região Metropolitana de Belo Horizonte

A Century, empresa de software e tecnologia da informação, vai começar a construir, ainda neste ano, seu segundo data center em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O investimento será de R$ 150 milhões, oriundos de recursos próprios, com previsão de início de operações no primeiro semestre de 2026. Ao todo, serão criadas 57 novas vagas de empregos diretos.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6/6), durante o Minas Summit 2025, maior evento de inovação do estado, realizado em Belo Horizonte. A feira reuniu autoridades do Governo de Minas, além de líderes do setor, startups e o público em geral voltado para a exploração do futuro da tecnologia e do empreendedorismo.

O investimento que será feito pela Century é mais um exemplo de como o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas, tem trabalhado para criar um ambiente mais favorável para implantação e ampliação de negócios no estado.

“Processamento de dados e inteligência artificial estão entre as grandes demandas em termos de tecnologia atualmente. E hoje, isso tudo faz parte da realidade de Minas, com diversos empreendimentos que garantem também a retenção dos nossos talentos com oportunidades qualificadas”, disse Bruno Araújo, Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico.

Tecnologia de ponta

O segundo data center da Century terá foco em aplicações de Inteligência Artificial (IA), que demandam alto poder de processamento e grande consumo energético. Assim como o primeiro data center, ele manterá a vantagem da proximidade geográfica e a baixa latência na transferência dos dados.

O diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Leandro Andrade, destaca todo o cenário propiciado pelo Governo de Minas, de 2019 para cá, para transformar o estado num player atrativo para investimentos como o da Century.

“Minas Gerais se apresenta como o principal destino para investimentos em data center do Brasil. Energia limpa em alta potência e com redundância, conectividade e o segundo maior mercado consumidor do país, são requisitos básicos para essas estruturas. Além disso, o Governo do Estado tem trabalhado com eficiência para entregar a melhor proposta de valor aos investidores desse setor”, destacou.

O vice-presidente da Century, Alonso Gomes, ressaltou ainda que o perfil adotado por Minas tende a atrair startups, que, em colaboração com universidades e centros de pesquisa, contribuirão para o fortalecimento de um ecossistema regional de inovação.

“Atualmente, o setor de tecnologia apresenta uma alta concentração geográfica no eixo Rio-São Paulo. A implantação de infraestrutura robusta em Minas representa uma oportunidade concreta de descentralização tecnológica e promoção do desenvolvimento regional”, completou.

A empresa

A Century é uma prestadora de serviços de telecomunicações e tecnologia da informação para o mercado corporativo em atividade há quase três décadas. De 2019 para cá, ampliou sua rede, interligando Minas, São Paulo e Rio de Janeiro por meio de rede óptica própria com tecnologia DWDM. Em 2020, iniciou o projeto de construção de um dos maiores data centers de Minas, que entrou em operação no final de 2022.