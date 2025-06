Uniten e “Qualifica SP – Novo Emprego” abrem 40 vagas para dois cursos de qualificação – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e o Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estão com 40 vagas abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas presenciais acontecerão na sede da Uniten.

As inscrições devem ser realizadas pelo site qualificasp.sp.gov.br até o dia 26 de junho. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 30 de junho. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas que serão presenciais.

“Nossos foco é levar oportunidades reais para quem deseja se qualificar e conquistar um novo emprego. Esses cursos são oportunidades importantes para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho ou começar uma nova trajetória profissional. O município de Sorocaba segue trabalhando para que a Uniten seja cada vez mais esse espaço de transformação na vida das pessoas”, destaca o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

A Uniten está localizada na Avenida General Osório, 1.840, na Vila Barão. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3316-1666.

Confira quais são os cursos gratuitos de qualificação profissional ainda disponíveis:

Manhã (8h às 12h)

Auxiliar de Logística

Vagas: 20

Carga Horária: 60h

Tarde (13h30 às 17h30)

Porteiro e Controlador de Acesso

Vagas: 20

Carga Horária: 60h