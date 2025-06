Teatrão recebe Copa São Paulo de GR com equipe joseense

Nei José Sant’Anna





O ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, será palco neste sábado (7) da Copa São Paulo de Ginástica Rítmica, reunindo jovens talentos da categoria infantil nos níveis I, II e Elite. A competição acontece das 8h30 às 19h30 e contará com a participação de 21 equipes de todo o Estado de São Paulo.

Representando a cidade, a equipe do programa Atleta Cidadão entra em cena prometendo exibir talento e dedicação nas apresentações nas modalidades trio, conjunto e individual.

O time joseense é formado pelas atletas Catarina Machado Janzkovski de Carvalho, Lorena Fonseca dos Reis, Anita Togni Chamilet, Aline Hiromy Nakauti, Luana Sofiatti Dalmarco, Giovanna Coregliano, Isabela Mendes de Barros Santos, Maria Julia Peixoto Mota e Mariah Moraes Melo. Todas vêm treinando intensamente para buscar destaque em uma das competições mais importantes do calendário paulista da modalidade.

Lorena, Aline e Catarina defendem a equipe joseense

Comissão técnica

A equipe técnica responsável pelo grupo é composta pela técnica Raylla Pisani, pela auxiliar técnica Raissa da Cruz e pela coordenadora técnica Lorena Cristina Melo Nascimento. A organização e o suporte administrativo estão sob os cuidados da coordenadora administrativa Williane Martins.

A Copa São Paulo é uma vitrine para novos talentos e contribui para o desenvolvimento técnico das ginastas em formação. O evento é aberto ao público e promete ser uma grande celebração do esporte, reunindo beleza, técnica e muita emoção no ginásio do Teatrão.



