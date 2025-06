Setur inaugura novo espaço de exposições com mostra de Edu Thomé – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur) inaugurou um novo espaço dedicado a exposições artísticas no térreo de sua sede, localizada na avenida Iperoig, 214, onde anteriormente funcionava a Emdurb. O espaço foi revitalizado e passa a integrar as áreas culturais disponíveis para exposições temporárias no município.

A abertura oficial do espaço foi marcada pela exposição “Variações Circulares”, do artista Edu Thomé, realizada em parceria com a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, que aconteceu na noite de quinta-feira, 5. A mostra apresenta pinturas em tinta acrílica sobre tela, explorando variações entre cores complementares, formas geométricas simples e movimentos harmônicos. A construção das obras se baseia em princípios como a regra dos terços, a razão áurea e a sequência de Fibonacci.

A exposição “Variações Circulares” pode ser visitada gratuitamente até o dia 27, de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento da Setur – das 8h às 17h.

Edu Thomé, nascido em São Caetano do Sul (SP), é licenciado em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, com habilitação em Artes Plásticas. Atua desde cedo em atividades artísticas e movimentos culturais. Possui especialização em Arte-Educação e pós-graduação em Didática do Ensino Superior e Administração Escolar. É cadastrado como Artista Plástico Profissional pelo MEC desde 1981 e reconhecido pela UNESCO desde 1995.

O artista participou de diversas exposições e salões, entre eles: