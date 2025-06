Secretaria da Mulher e Secretaria da Cidadania realizam a entrega de mais de 400 cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social

Fotos: Rose Campos (Secom)

Foram beneficiadas famílias cadastradas no CadÚnico e atendidas nos Cras Laranjeiras, Habiteto e Vila Helena

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias da Mulher (Semul) e da Cidadania (Secid), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou a entrega de 440 cestas básicas a usuários do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), nesta sexta-feira (6). Receberam as cestas básicas famílias em situação de vulnerabilidade social e que são atendidas pelas unidades Cras dos bairros Laranjeiras, Herbert de Souza (Habiteto) e Vila Helena. Contando com a parceria do Fundo Social de Solidariedade, também estava disponível aos beneficiados uma grande quantidade de produtos de hortifrúti, e eles puderem escolher os itens de sua preferência.

Além disso, contando com a parceria da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), também esteve presente o Sine Móvel, que proporciona vagas de trabalho no município.

“Hoje estamos também com uma parceria com a Sert e quem quiser já pode passar no Sine Móvel. Muitas mulheres nos procuravam para perguntar se sabíamos de alguma vaga de emprego, para elas ou alguém da família, nos primeiros atendimentos que realizamos aqui. Então, procuramos a Secretaria e eles foram muito solícitos em nos atender. E a oferta de trabalho representa ainda mais dignidade para todos”, comenta a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

O objetivo da ação, mais uma vez, é atender a demanda por esse benefício, nas regiões selecionadas, sendo que foram atendidas, nesta sexta-feira, pessoas cadastradas nos Cras Habiteto, Vila Helena e Laranjeiras.

“Essa cesta vai ajudar bastante, porque estou sem renda nenhuma, neste momento. Vim de ônibus, com uma sobrinha, que também está sendo atendida”, disse Maria Barbosa de Jesus, moradora do Habiteto.

Outra pessoa atendida foi Karina Fernanda Fiuza Vicoleto, moradora do Jardim Eucaliptos. “É a primeira vez que recebo a cesta básica e vai ajudar muito em casa. Tenho quatro crianças, o maior com 11 anos, e estou sem trabalho”, relatou.

Ao seu lado, Lauricéia Pereira da Silva também escolhia frutas e legumes para levar para casa. “É a segunda vez que recebo cesta básica. A primeira vez eu consegui com o Cras. E agora estou precisando de novo, pois estou desempregada, por problema de saúde. Só meu marido está trabalhando e temos três filhos, de 15, 12 e sete anos. Fiquei feliz porque também tem essas frutas e legumes. Eu não sabia que teria, foi uma boa surpresa”, ela comentou.

