São José lidera na véspera do encerramento do JOMI

A fase regional dos Jogos da Melhor Idade termina neste sábado (7) com as semifinais e finais do voleibol adaptado. De acordo com o último boletim divulgado pelo comitê organizador, São José dos Campos aparece em primeiro lugar com 120 pontos, seguido por Suzano com 92 e Poá, 71.

Nesta segunda semana de competição, a delegação joseense conquistou a medalha de ouro em três modalidades, garantindo presença na fase final: malha, bocha e dominó masculino. Nesta sexta (6) acontecem as competições de damas e xadrez na cidade de Arujá.

Até o momento, São José já está garantido na fase final nas modalidades de atletismo, bocha, basquete 3×3 feminino categoria A e B, dança de salão categoria A, natação, malha, tênis de campo, tênis de mesa e dominó masculino.

Para a final estadual dos jogos, que está prevista para acontecer em setembro, em São João da Boa Vista, classificam-se os 3 primeiros colocados em cada modalidade, categoria e sexo de cada região.

A bocha joseense também garantiu a medalha de ouro

Sem sede

A novidade desta 27ª edição do JOMI, que começou no dia 23 de maio, é que a competição não tem uma sede fixa e está sendo realizada em seis cidades diferentes: Pindamonhangaba, Taubaté, Suzano, Arujá, Campos do Jordão e São Sebastião.

Com uma delegação de 134 atletas, São José busca este ano o 13º título regional, alcançado nas últimas 5 edições consecutivas – 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024 (em 2020 e 2021 os jogos não foram realizados devido à pandemia de Covid-19).



