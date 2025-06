Reunião Extraordinária Remota dos membros do Núcleo Gestor

Posted on

17/10/2023 As obras do Ponto de Informações Turísticas da cidade avançaram nesta semana. Localizado na Praça da Catedral de Santo Antônio, o PIT está sendo totalmente reformulado para melhor atender aos turistas que visitam Guaratinguetá e também aos munícipes. A reforma está sendo realizada pela empresa Azevedo Frank Assessoria e conta com o investimento de […]