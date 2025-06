Região Norte recebe Pré-Conferência Municipal de Assistência Social – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última quinta-feira, 05, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, promoveu a Pré-Conferência Municipal na região norte do município. O encontro ocorreu no Centro de Convivência do Camburi, das 14h às 17h, e contou com a participação de moradores e lideranças comunitárias locais.

A atividade integrou as ações preparatórias para a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. O principal objetivo das pré-conferências é mobilizar a população para participar ativamente das discussões sobre as políticas públicas da área, bem como coletar propostas que contribuam para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Durante o evento, os participantes puderam refletir sobre as necessidades específicas da região e apresentar sugestões que representem as diversidades e características locais. A participação popular é essencial para garantir que as decisões tomadas no âmbito da assistência social estejam alinhadas às reais demandas da população.

Além da pré-conferência realizada no Camburi, outras reuniões estão programadas em diferentes territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS):

09/06 (segunda), às 17h30 – Projeto Namaskar, bairro Sesmarias

11/06 (terça-feira), às 16h – Centro Comunitário da Caçandoca

12/06 (quarta-feira), às 15h – GAIATO, bairro Ipiranguinha

A Secretaria de Assistência Social convida todos os moradores das regiões atendidas a participarem das pré-conferências e contribuírem com ideias e propostas que poderão ser encaminhadas para a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social.