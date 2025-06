Prefeitura faz últimos preparativos para Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa (LiquajuJP), está concluindo a montagem da estrutura que vai receber o Festival de Quadrilhas Juninas da cidade a partir da próxima terça-feira (10), na praia do Cabo Branco. O trabalho, que teve início ainda no mês de maio, deve ser finalizado até o próximo domingo (8). O local terá arquibancada com capacidade para mais de quatro mil pessoas e espaço exclusivo de acessibilidade.

“No Festival de Quadrilhas Juninas 2025, estamos aprimorando e qualificando todas as estruturas que melhoramos e ampliamos, tanto para os bailarinos quanto para o público. Aguardamos um pleno sucesso desse festival como foram os outros. Sendo realizado na praia do Cabo Branco, o festival deu muito mais visibilidade para as nossas quadrilhas juninas e isso é uma marca importante para todos nós”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que as juninas estão se restaurando e renascendo com muita força e qualidade. Por isso, será uma disputa muito grande este ano. “Essa é uma linha de trabalho do prefeito Cícero Lucena que, no passado, promoveu um grande estímulo às juninas, e agora também está fazendo a mesma coisa. Conseguimos, nos últimos quatro anos, recuperar, restaurar e qualificar melhor as nossas quadrilhas juninas, com mais recursos e mais estrutura. São grandes conquistas e um momento muito importante que a cidade de João Pessoa está vivendo na área de cultura”, destaca o diretor.

O presidente da LiquajuJP, Edson Pessoa, observa que os últimos preparativos para o Festival de Quadrilhas estão acontecendo dentro do tempo previsto no planejamento da Liga e da Funjope. “Agora já estamos com aquele friozinho na barriga, que é normal quando estamos nos aproximando da estreia. A competição traz essa ansiedade. Sabemos da grandiosidade do evento e que as quadrilhas virão gigantescas com muito cenário e adereços. Estamos concluindo o trabalho e a Prefeitura, mais uma vez, está abraçando esse projeto. O prefeito Cícero Lucena gosta das quadrilhas juninas, e nós ficamos muito satisfeitos com isso”, comemora.

Ele ressalta que as mudanças em relação ao ano passado são a ampliação do pavilhão de 60 para 80 metros, com novo layout; da arquibancada, de 40 para 50 metros de cada lado; as rampas de entrada dos quadrilheiros ficaram mais amplas, com oito metros de largura por 30 metros de comprimento, do calçadão até a entrada do arraial.

A área acessível, para pessoas cadeirantes ou com dificuldade de locomoção, acomoda até 30 pessoas. O espaço ficará próximo à entrada principal da arena, com ampla visibilidade do evento. Há ainda um local de concentração para comportar as quadrilhas e seus adereços.

Para atender melhor ao público que vai prestigiar os festivais de quadrilhas juninas – o de João Pessoa e a edição estadual – será disponibilizada uma bateria com 20 banheiros químicos que ficarão nas imediações da área de apresentação das quadrilhas juninas.

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa acontece de 10 a 14 de junho e envolve 22 juninas; já o Estadual, que acontece no mesmo local, será de 15 a 19 de junho, e reúne 30 quadrilhas de toda a Paraíba. “Isso vai ser maravilhoso”, completa Edson Pessoa.