Prefeitura do Rio dá início às obras do Morar Carioca no Morro do Queto, em Sampaio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, iniciou neste sábado (07/06) as obras do programa Morar Carioca nas comunidades do Morro da Matriz e do Morro do Queto, no Sampaio, na Zona Norte, que vão beneficiar 3.221 pessoas, residentes em 835 domicílios. Em seguida, acompanhado do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, ele inaugurou obras do programa Bairro Maravilha, que revitalizaram e urbanizaram as comunidades do Morro do Chaves, em Barros Filho, e Eternit, em Barros Filho, também na Zona Norte.

— O objetivo é transformar e urbanizar a comunidade com o Morar Carioca. Por isso, vamos ter discussões com a associação de moradores e com a Secretaria de Habitação para que a gente possa ir ajustando o projeto e fazendo mais melhorias. O nosso objetivo é dar dignidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas da mesma maneira que fazemos com o programa Bairro Maravilha, que hoje inauguramos em comunidades da Zona Norte — disse o prefeito Eduardo Paes.

As obras nas favelas do Morro da Matriz e Morro do Queto vão cobrir uma área total de mais de 83 mil metros quadrados, onde serão construídas área de lazer e paisagismo, com plantação de árvores, e redes de água, drenagem e esgotamento sanitário. Além disso, haverá obras de pavimentação e contenção de encostas assim como instalação de iluminação pública. O investimento é de R$ 22 milhões.

O Morar Carioca, maior programa de urbanização de comunidades da história do país, beneficiou nos últimos cinco anos cerca de 60 mil moradores. O programa vai além de promover a urbanização de ruas e áreas de lazer, agrega todos os serviços públicos básicos e obras que garantam qualidade de vida, qualidade urbana e convívio social para os moradores.

— Esse é um programa revolucionário que já impactou mais de 20 comunidades e veio para transformar a vida das famílias que vivem nelas — afirmou o secretário de Habitação Diego Zeidan.

Após iniciar as obras do Morar Carioca em Sampaio, o prefeito inaugurou as áreas revitalizadas das comunidades do Morro do Chaves, em Barros Filho, e Eternit, em Guadalupe, na Zona Norte. As intervenções fazem parte do programa Bairro Maravilha, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ao todo, 33 vias residenciais foram beneficiadas com pavimentação, saneamento básico e calçamento.

No Morro do Chaves, a obra teve investimento de R$ 5,2 milhões e contemplou cinco logradouros: Rua São Salvador, Travessa Capineira (trecho), Acesso à Rua São Salvador, Travessa Garcia e o entorno do Campo de Futebol. Mais de 9,2 mil metros quadrados de área pública foram recuperados pela Prefeitura. Foram executados 1,4 mil metros de drenagem, 847 metros de redes de água potável, 713 metros de esgotamento sanitário, 7,5 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e 1,4 mil metros quadrados de calçamento para passeio público. As obras garantiram mais mobilidade, saneamento e conforto para os moradores.

Já na comunidade Eternit, em Barros Filho, foram investidos R$6,1 milhões para a requalificação de 19 ruas, com 7,4 mil metros quadrados de área reurbanizada. A intervenção incluiu 965 metros de drenagem, 933 metros de rede de abastecimento de água, 1 mil metros de rede de esgoto, 6 mil metros quadrados de asfalto liso e 1,4 mil metros quadrados de passeio público, proporcionando melhorias significativas na infraestrutura urbana local.

– Essa é uma região que precisa de investimentos, e a Prefeitura do Rio tem feito esses investimentos. Estamos atentos às necessidades dessas comunidades, e é muito gratificante voltar e inaugurar mais obras na Zona Norte da cidade. Principalmente, por ver o sorriso das pessoas e o quanto essas obras impactam positivamente suas vidas — destacou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Mais de R$ 1,2 bilhão investidos e 267 mil pessoas beneficiadas com o programa Bairro Maravilha. Desde sua retomada em 2021, o programa transformou 61 localidades da cidade do Rio. São 54 projetos finalizados na Zona Oeste, em bairros como Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz, e sete na Zona Norte, incluindo intervenções no Encantado, Rocha Miranda, Barros Filho, Madureira e Ramos. Atualmente, 24 frentes de obra seguem em execução, totalizando um investimento superior a R$1,2 bilhão. Ao todo, mais de 285 quilômetros de urbanização já foram realizados pelo programa, com impacto direto na mobilidade urbana, segurança viária, prevenção de enchentes e valorização imobiliária.