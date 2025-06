Prefeitura de São José requalifica Lago do Interlagos

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos continua trabalhando nas obras de requalificação do lago localizado no Parque Ayrton Senna da Silva, no Parque Interlagos, região sul. Os serviços englobam a construção de um deck contemplativo e um pergolado numa área verde próxima ao lago.

O pergolado terá bancos para descanso, oferecendo mais conforto e opções de contemplação à população. A iniciativa visa atrair mais visitantes ao parque e, ao mesmo tempo, valorizar o local pela sua estética, que provoca uma sensação de tranquilidade.



Equipes da Prefeitura trabalham na requalificação do lago, do Parque Ayrton Senna da Silva | Foto: PMSJC

O acesso à área será feito pela Rua Rogério Monteiro, nos fundos da Emei Prof. Ladiel Benedito de Carvalho.

Melhorias

Além da instalação do deck e do pergolado, já foram realizadas importantes melhorias no local, como a limpeza do lago com o uso de maquinário, substituição do guarda-corpo de cimento por tela, pintura dos equipamentos e roçada das áreas verdes.

As melhorias visam proporcionar mais lazer, qualidade de vida e segurança aos moradores do entorno, reafirmando o compromisso da Prefeitura em transformar São José dos Campos em uma cidade mais bonita, funcional e sustentável.

A colaboração da população também é essencial para a preservação desses espaços. Caso identifique algo que precise de atenção, solicite o serviço ou passe as informações pela Central 156.



