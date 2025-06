Nova Iguaçu participa da Expo Rio Turismo, na Lagoa, no Rio

Os atrativos turísticos de Nova Iguaçu serão “transportados” para a Zona sul do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (5), a 4ª edição da Expo Rio Turismo, o maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro, irá apresentar ao público presente belezas naturais da cidade-mãe da Baixada Fluminense, como o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, e também contar parte da história da região, que surgiu onde hoje está localizado o Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha. A Expo Rio Turismo será realizada no Lagoon, na Avenida Borges de Medeiros 1.424, na Lagoa, até 8 de junho (domingo).

Os dois parques de Nova Iguaçu poderão ser “visitados” com o auxílio da tecnologia. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) irá proporcionar a experiência com a utilização de óculos de realidade virtual. O público também poderá se divertir e conhecer mais sobre Nova Iguaçu em um jogo de perguntas e respostas que dará premiação àqueles que acertarem as questões.

“O turismo iguaçuano tem um potencial enorme e está em pleno desenvolvimento. A Expo Rio Turismo é uma grande oportunidade para apresentarmos Nova Iguaçu aos turistas. Além dos nossos parques, temos toda infraestrutura necessária para recebê-los em nossa cidade”, afirma o secretário da SEMDETTUR, Mário Lopes.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) também estará presente na Expo Rio Turismo. A equipe presente apresentará o acervo do ECOnhecer para o público, exibindo todo o conteúdo de fauna e flora que o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu tem a oferecer aos visitantes.

O artesanato iguaçuano também poderá ser apreciado durante o evento. Oito artesãos do Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu, organizado pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), estarão no estande de Nova Iguaçu mostrando a qualidade e a beleza de suas peças.

“O Artesanato é um dos segmentos da Economia Criativa que fortalece o Turismo. Nova Iguaçu está sempre presente com seus artesãos na Expo Rio e nos principais eventos do setor, mostrando o crescimento contínuo dos profissionais do município”, destacou o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

A gastronomia iguaçuana também estará presente na Expo Rio Turismo. Os visitantes poderão degustar preparos feitos com matéria-prima cultivada na cidade, como aipim e goiaba. Dançarinas da Sala de Dança Andréa Victorino irão representar a cultura da cidade em uma apresentação de dança no sábado (7).

A Expo Rio Turismo é uma realização da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Companhia Estadual de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio), com apoio da Fecomércio RJ. O evento reúne representantes dos 92 municípios do estado com todos os segmentos que envolvem o turismo, entre eles a Cultura, a Gastronomia, o Entretenimento, os Negócios, e o Artesanato. A Expo Rio Turismo acontece na quinta (5) e sexta-feira (6), das 14h à meia-noite, no sábado (7), das 10h à meia-noite, e no domingo (8), das 10h às 22h. A entrada é gratuita.