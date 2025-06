Justiça aceita denúncia e decreta prisão de Celsinho da Vila Vintém

Por MRNews



O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Celso Luiz Rodrigues, 64 anos, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia foi aceita pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, que decretou a prisão preventiva do réu.

Segundo a denúncia do MPRJ, Celsinho teria retomado a aliança com o Comando Vermelho — facção da qual havia se desligado no passado — com o objetivo de reconquistar comunidades que haviam sido dominadas por milicianos. As investigações apontam que ele negociou diretamente com um grupo paramilitar e “comprou” o controle da Vila Sapê, em Curicica.

A aliança integrou um pacto entre o Comando Vermelho, uma milícia local e membros da facção Amigos dos Amigos (ADA), visando à retomada de territórios perdidos para grupos paramilitares, sobretudo na região de Santa Cruz.

Câmara autoriza licença de 127 dias à deputada Carla Zambelli

Portabilidade de contrato antigo para consignado CLT começa a valer

Celsinho foi preso em maio de 2025 durante uma operação policial. Na mesma ação policial, também foram denunciados o miliciano André Costa Barros, conhecido como Boto, que está preso, e Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, que está foragido.

Fundador da facção Amigos dos Amigos (ADA), Celsinho controla o tráfico na Vila Vintém e em diversas comunidades da zona oeste. Ele já foi condenado a mais de 30 anos por tráfico, associação criminosa e homicídios. Celsinho foi solto em 2022 após cumprir duas décadas de pena.

Alinhamento com a Lua torna estrelas Spica e Antares mais visíveis

CMN reduz para R$ 200 mil limite de enquadramento no Proagro