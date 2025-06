Formação integra novos profissionais à Rede Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta semana, teve início mais uma edição do curso introdutório para os novos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que acontece a cada nova “leva” de servidores convocados para atuar na Rede Pública. A capacitação reuniu 21 profissionais, entre farmacêuticos, assistentes de farmácia, administrativos, controladores de acesso, auxiliares de saúde bucal e auxiliares de veterinário.

Durante a formação, os participantes conheceram a estrutura organizacional da pasta por meio de palestras conduzidas por representantes de diferentes setores, além de realizarem estudos sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas públicas que regem sua atuação. Também foram promovidas visitas técnicas às unidades de especialidades do município, proporcionando aos novos colaboradores uma visão prática do funcionamento da rede.

O treinamento é promovido pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) e contou com o apoio de diversas áreas da secretaria. O planejamento da iniciativa envolveu a Diretoria de Atenção Básica, Diretoria de Especialidades, setor de Recursos Humanos da Saúde, Santa Casa, Diretoria de Planejamento Estratégico, equipe de Tecnologia da Informação, setor de Transporte, Ouvidoria, Coordenação Médica e Vigilância em Saúde.

“Essa formação é um momento fundamental de acolhimento e de alinhamento com os princípios do SUS. Nosso objetivo é garantir que todos os profissionais entendam sua importância dentro do sistema, conheçam os equipamentos do SUS e estejam preparados para oferecer um serviço de qualidade à população”, afirma a enfermeira do NEPS, Amália Rocha.

Para a próxima semana, está prevista a formação da nova turma, voltada para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aprovados em concurso público.