Festivais movimentam alunos de 3 modalidades neste fim de semana

Três festivais esportivos movimentam neste fim de semana os alunos que frequentam as aulas regulares nas unidades da Prefeitura de São José dos Campos em todas as regiões da cidade.

Neste sábado (7) acontece o Festival de Futsal nas categorias sub-11 (no período da manhã) e sub-15 (tarde) nas unidades esportivas do Poliesportivo Tesouro, Vale do Sol e João do Pulo. As atividades serão realizadas nos horários entre 7h30 às 12h e 13h30 às 17h30.

Já no domingo (8) estão programados mais dois eventos. O Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova, recebe o Festival de Tênis de Campo nas categorias pré-mirim, mirim e adulto, das 7h às 14 h, para os alunos que frequentam as aulas regulares nas quadras públicas do próprio Ribeirão e dos poliesportivos Cerejeiras, Altos de Santana, São Judas Tadeu e Campo dos Alemães.

E a Casa do Jovem, em Santana, recebe o Festival de Basquete, das 8h às 18h, envolvendo jovens das categorias sub-11/sub-13 (manhã) e sub-15/sub-17 (tarde).

As unidades esportivas participantes deste festival são as do Ginásio Delmar Buffulin, João do Pulo, Vila Tatetuba, Casa do Jovem, Santa Inês, Pedro Otávio, Vila Letônia, Campo dos Alemães, Jardim Morumbi e ⁠Grêmio Jardim das Indústrias.

Os festivais promovidos pela Prefeitura, em parceria com a OS São José Desportivo, visam a integração dos alunos das unidades esportivas e permite às crianças e jovens colocarem em prática o que foi aplicado nas aulas da modalidade, além de promover momentos de confraternização.



