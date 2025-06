Escolas Municipais de Ubatuba promovem festas juninas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O governador Tarcísio de Freitas anunciou neste sábado (27) o investimento de R$ 17 milhões para a reforma do atual Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua, no município de Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. Após visita técnica às obras de ampliação do Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua o governador anunciou a ampliação das instalações da unidade com a […]