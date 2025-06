Equipes do “HumanizAção” acolhem 32 pessoas em situação de rua em diferentes pontos da cidade nesta sexta-feira (6) – Agência de Notícias

Posted on

Termina no próximo dia 4 de novembro o período de pesca liberada em Mato Grosso do Sul, dando logo em seguida, dia 5, à época do defeso, conhecida como piracema. Conforme o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a pesca estará proibida em todos os rios do Estado, nas duas grandes […]