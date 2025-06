Equipes da Guarda Municipal Ambiental e do Meio Ambiente de Nova Iguaçu atuam por cerca de 10h no combate ao incêndio na Serra do Vulcão

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tiveram que atuar por cerca de 10 horas para combater o fogo que atingiu a APA Estadual Gericinó Mendanha, na Serra do Vulcão, durante a tarde e a noite desta quinta-feira (5). Foram cerca de 70 hectares de vegetação nativa destruídos pelas chamas. Nenhuma residência foi afetada pelo fogo. Somente no primeiro trimestre deste ano, foram atendidos nove registros de incêndios florestais na cidade.

O fogo começou por volta das 12h, atingindo uma área extensa entre a Pedra da Contenda e o bairro de Jardim Alvorada. Além dos agentes do Meio Ambiente, o combate também contou com a Brigada Florestal Voluntária, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e homens do Corpo de Bombeiros, além de agentes do Parque Estadual Gericinó Mendanha. Foram usadas bombas-costais e abafadores durante a atuação para apagar as chamas.

“Infelizmente tivemos mais um incêndio em nossa Serra de Madureira. Nesta época de período de seca, algumas pessoas insistem em atear fogo na mata. Uma grande área foi atingida, mas o estrago não foi maior porque criamos barreiras contra a propagação de incêndios nos últimos meses, que ajudaram a limitar a propagação das chamas. O trabalho de monitoramento continua. É importante lembrar que colocar fogo na mata é um crime ambiental”, alertou o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente vai avaliar se o incêndio foi intencional ou não. Agentes têm feito um trabalho de orientação para evitar que ocorram desastres como o de ontem. Devido ao tempo seco e os ventos de intensidade moderada na cidade, as chamas podem se espalhar rapidamente.

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Edgar Martins, que também atuou no combate ao incêndio, fez um apelo à população.

“O fogo poderia ter chegado nas residências, mas atuamos com precisão e fizemos um cerco para não deixar que as chamas se espalhassem ainda mais. Pedimos para que não coloquem fogo na mata, pois ele se alastra rapidamente. Devemos respeitar e preservar o meio ambiente”, afirmou.

A Secretaria tem feito um trabalho de educação ambiental na cidade, inclusive nas áreas próximas à mata e nas escolas do município, além de capacitar e formar moradores para a Brigada Florestal Voluntária, para que eles possam atuar no combate ao incêndio em área verde. Na manhã desta sexta-feira (6), moradores do Morro do Cruzeiro foram orientados e capacitados pela Guarda Ambiental em como agir em caso de incêndio na mata. Atualmente, há 104 brigadistas florestais voluntários formados. Além disso, tem feito o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica para reflorestar a área atingida.