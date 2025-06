Em evento com o presidente da República em exercício, Cícero Lucena destaca protagonismo da Paraíba e de João Pessoa

Durante o Roadshow Brasil, promovido na tarde desta sexta-feira (6) pela Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), que contou com a presença do presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, destacou o momento econômico vivido pela Paraíba — refletido no crescimento de mais de 6% registrado no último levantamento do Produto Interno Bruto (PIB).

Cícero ressaltou que João Pessoa tem liderado esse avanço, graças às boas práticas da gestão pública, ao desenvolvimento do turismo, ao fortalecimento da parceria com a iniciativa privada e ao dinamismo do setor da construção civil. “Esse é um momento de celebração. O crescimento e o desenvolvimento econômico da Paraíba, impulsionados também pelo avanço de João Pessoa, têm ganhado destaque nacional. Isso não apenas merece ser comemorado, mas reforça ainda mais o nosso compromisso em cuidar da nossa cidade e do nosso Estado”, afirmou o prefeito.

O encontro foi realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande, e contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; do vice-governador Lucas Ribeiro, representando o governador João Azevêdo; dos senadores Veneziano Vital do Rêgo e Efraim Filho; além do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.

Durante o evento, o presidente em exercício Geraldo Alckmin apresentou o programa Brasil Mais Produtivo, uma iniciativa do Governo Federal que integra a estratégia da Nova Indústria Brasil. O programa visa impulsionar a produtividade e competitividade de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em todo o País.

Alckmin também destacou avanços legislativos que modernizam a economia brasileira. “A Lei da Liberdade Econômica reduziu a burocracia, facilitou a abertura de empresas e criou a sociedade limitada unipessoal. A Lei do Contribuinte Legal permitiu a renegociação de dívidas com mais agilidade. Também aprovamos o novo marco cambial, que moderniza e simplifica as regras, reduz custos de transação e melhora a eficiência do mercado. Além disso, destaco o novo marco de garantias, a modernização dos registros públicos, o marco legal da securitização, as novas regras de falência, de garantias do setor agro e de licitações e contratos administrativos”, afirmou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, reforçou que o Congresso Nacional tem se dedicado à criação de políticas que aumentem a competitividade da indústria. Ele citou seis missões estratégicas que estão guiando esse trabalho: Agroindústria – agregar valor à produção agrícola nacional; complexo industrial da saúde – fortalecer a produção de insumos e medicamentos no país; cidades – com foco em saneamento, habitação e mobilidade; digitalização e eletrônica – modernizar e ampliar o setor tecnológico; transição ecológica – prioriza a sustentabilidade e energia limpa; e defesa e aeroespacial – investir em setores estratégicos.

O evento também contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo; do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; do presidente da Fiep, Cassiano Pereira; do diretor do Sebrae, Décio Lima; e do desembargador Horácio Melo, representando o Tribunal de Justiça da Paraíba, além de diversas lideranças dos setores produtivo, industrial e da gestão pública.