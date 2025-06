Dia do Teste do Pezinho reforça importância da triagem neonatal em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta quinta-feira, 6, é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho — uma data criada para conscientizar a população sobre a importância da triagem neonatal, exame essencial que garante um início de vida mais saudável para os recém-nascidos.

Em Ubatuba, todos os bebês nascidos no município são encaminhados para a Santa Casa para a realização do teste entre 48 horas e 5 dias após o nascimento, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A testagem é simples e rápida, feita com algumas gotas de sangue coletadas do calcanhar do bebê, e pode identificar precocemente diversas doenças genéticas, metabólicas e infecciosas.

Entre as enfermidades detectadas estão: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, além de outras condições dependendo da versão ampliada do teste. A identificação precoce permite iniciar o tratamento de forma imediata, evitando complicações graves, sequelas e até o óbito.

“O teste do pezinho é um teste simples, rápido e extremamente importante para a vida das crianças. Ele consegue detectar alterações genéticas e várias doenças, inclusive algumas que não aparentam sinais. E, conseguindo identificá-las antecipadamente, podemos iniciar um tratamento de forma precoce e garantir que essa criança tenha uma boa qualidade de vida”, explicou a coordenadora médica da atenção básica, Natália Gaspar.

A triagem neonatal é considerada um dos programas mais importantes de saúde pública, pois atua na prevenção de agravos ainda nos primeiros dias de vida, promovendo desenvolvimento saudável e qualidade de vida para as crianças.